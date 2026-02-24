Costa Rica recebe Sebrae Móvel nos dias 5 e 6 de março, oportunidade de crescimento para Empreendedores

Nos dias 5 e 6 de março de 2026, a cidade de Costa Rica/MS, receberá a unidade itinerante Sebrae Móvel, que oferecerá atendimento gratuito a empreendedores e interessados em abrir seu próprio negócio. O evento ocorrerá a partir das 8h, na Praça Manoel Romualdo Gonçalves, na Avenida José Ferreira da Costa, 358.



A iniciativa visa proporcionar orientações técnicas especializadas, essenciais para o desenvolvimento e a consolidação dos pequenos negócios. O Sebrae Móvel percorrerá 35 municípios do interior do estado, totalizando mais de 5,2 mil quilômetros de atendimento, reforçando o compromisso do Sebrae em estar mais próximo dos empreendedores.



A unidade itinerante fará paradas estratégicas em pontos centrais de cada localidade, facilitando o acesso para aqueles que desejam abrir, regularizar ou aprimorar seus negócios. Antes de chegar a Costa Rica, a unidade atenderá também Camapuã e Chapadão do Sul, como parte do programa Cidade Empreendedora.



O Cidade Empreendedora é uma parceria entre o Sebrae/MS e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), além de contar com o apoio das administrações municipais. O programa tem como objetivo estimular o empreendedorismo, focando na formalização e fortalecimento dos pequenos negócios.



Durante a visita do Sebrae Móvel, os empreendedores poderão receber orientações sobre gestão empresarial, esclarecer dúvidas e realizar serviços como regularizações e atualizações cadastrais. A diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, destaca a importância desse atendimento personalizado: “O Sebrae Móvel chega ao empreendedor nos municípios, estabelecendo uma relação de proximidade e oferecendo suporte onde o empresário está. Esse é um compromisso do Sebrae, apoiar os empreendedores em diferentes regiões do estado, mesmo nas mais distantes.”



A base empresarial de Costa Rica, Camapuã e Chapadão do Sul é composta por 11,6 mil empresas ativas, com mais de 5 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) registrados, segundo dados da Receita Federal. Desde 2018, o Cidade Empreendedora já atendeu 45 cidades no estado, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável através da eficiência na gestão municipal e melhoria do ambiente de negócios.



Atualmente, 35 municípios do interior e, incluindo a Capital, fazem parte do programa, que se divide em três pacotes de atuação: “Transforma”, “Avança” e “Excelência”. Costa Rica, Camapuã e Chapadão do Sul estão inseridos no pacote “Excelência”, que se estenderá até 2028 e contempla ações focadas na eficiência da gestão municipal e no fomento ao empreendedorismo.



Empreendedores e aspirantes a empresários não podem perder esta oportunidade única de aprimorar suas habilidades e obter informações valiosas para o sucesso de seus negócios.



Serviço



Sebrae Móvel em Costa Rica

Datas: 5 e 6 de março

Horário: a partir das 8h

Local: Praça Manoel Romualdo Gonçalves (Av. José Ferreira da Costa, 358).