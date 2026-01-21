quarta-feira, 21/01/2026

CORUMBÁ: Cuidado, movimento e integração marcam ações do CRAS I com idosos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por meio do Centro de Referência de Assistência Social CRAS I, realizou, nesta terça-feira, 20 de janeiro, ações voltadas a idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV Idosos.

A programação incluiu atividades direcionadas à promoção da saúde, da autonomia e ao fortalecimento dos vínculos comunitários. Entre as ações desenvolvidas, destacou-se a Terça do Movimento, projeto que tem como objetivo estimular a prática de atividades físicas adaptadas e inclusivas, contribuindo para a manutenção da autonomia e da qualidade de vida da pessoa idosa.

Os participantes também tiveram acesso ao Bazar Solidário, iniciativa que favorece a integração social, o compartilhamento de experiências e o fortalecimento da solidariedade na comunidade.

A equipe de referência do SCFV Idosos do CRAS I mantém atuação permanente voltada ao cuidado, ao acolhimento e à valorização da pessoa idosa, reafirmando o compromisso da política de assistência social com a promoção do envelhecimento ativo e saudável.

