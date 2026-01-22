Coronel David rebate Fábio Trad e defende caminhada de Nikolas: “Patético é desprezar o povo”

O deputado estadual Coronel David (PL) divulgou um vídeo nas redes sociais rebatendo de forma direta as declarações do pré-candidato do PT ao governo de Mato Grosso do Sul, Fábio Trad, que classificou como “patética” a caminhada realizada por Nikolas.

No vídeo, Coronel David enaltece a iniciativa e desmonta a crítica feita por Trad, afirmando que o comentário revela distanciamento da realidade e desprezo pela política feita junto à população.

“Patético é achar que política se faz longe das pessoas”

Ao comentar a fala de Fábio Trad, o deputado é enfático ao inverter o sentido da crítica. “Patético não é caminhar com o povo. Patético é desprezar a rua, é achar que política se faz só em gabinete, longe de quem vive os problemas reais do país”, afirma Coronel David.

Segundo o parlamentar, a caminhada representa um gesto legítimo de aproximação com a população, algo que, segundo ele, parte da esquerda abandonou ao longo do tempo.

Defesa do contato direto com a população

Coronel David destaca que Nikolas optou por uma agenda simples, sem eventos fechados ou encenações, priorizando o contato direto com as pessoas. Para o deputado, esse tipo de postura expõe um contraste claro entre dois modelos de fazer política.

“Quem tem respaldo popular vai à rua. Quem perdeu essa conexão reage com deboche”, diz em outro trecho do vídeo.

Crítica ao tom adotado por Fábio Trad

No vídeo, o deputado do PL questiona o uso do termo “patético” por Fábio Trad, avaliando que a crítica não se restringe a Nikolas, mas atinge todos que acreditam na política feita perto da população.

A avaliação apresentada é de que o ataque substitui o debate de ideias e demonstra dificuldade da esquerda em dialogar fora dos espaços controlados.

Repercussão nas redes

O vídeo de Coronel David rapidamente ganhou repercussão em perfis e grupos ligados à direita em Mato Grosso do Sul, gerando engajamento e reacendendo o debate sobre a importância do contato direto entre representantes políticos e a população. Para o deputado, caminhar com o povo não é encenação, mas respeito.