Coronel David aciona Agems para solucionar precariedade no transporte intermunicipal em Itaporã

O deputado estadual Coronel David (PL) cumpriu agenda nesta quarta-feira (18), com o presidente da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), Carlos Alberto de Assis, para tratar da situação do transporte coletivo intermunicipal que atende o município de Itaporã. A reunião foi motivada por um pedido formal feito pelo vereador Gilliard Giacobbo (PL), diante de diversas reclamações da população.

De acordo com o ofício enviado pela Câmara de Itaporã ao deputado, usuários do transporte relatam problemas recorrentes há mais de dois meses, envolvendo falhas mecânicas nos veículos, incluindo defeitos na suspensão, superlotação e condições inadequadas de operação. O documento também aponta que a situação se agravou após a substituição da empresa responsável pelo serviço, há cerca de três anos.

No pedido, o vereador destaca que “o volume de reclamações se tornou insustentável e que a população tem sido orientada a registrar denúncias diretamente junto à Agems, na tentativa de acelerar providências”.

Coronel David reforçou a necessidade de fiscalização e de medidas urgentes para garantir segurança e qualidade no transporte oferecido aos usuários de Itaporã.

O presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, reconheceu a existência dos problemas e afirmou que o órgão já está atuando para solucioná-los. “De fato o problema existe e já estamos trabalhando para corrigir este problema. O pedido do deputado Coronel David será solucionado”, disse.

Diante da demanda, o deputado se comprometeu a acompanhar o caso para que o serviço prestado pela empresa seja digno e seguro à população que depende do transporte intermunicipal na região.

Participou da reunião a diretora de Regulação e Fiscalização de Transportes, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos da Agems, Caroline Tomanquevez.