terça-feira, 3/02/2026

Corinthians conquista bicampeonato da Supercopa do Brasil

Vitória sobre o Flamengo confirma domínio histórico do Timão

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians derrotou o Flamengo por 2 a 0 neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e conquistou seu segundo título da Supercopa do Brasil. A primeira vitória sobre o Flamengo na competição havia sido em 1991, quando o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Neto. Desta vez, os gols da equipe paulista foram marcados por Gabriel Paulista e Yuri Alberto, garantindo o bicampeonato. O Corinthians se classificou para a disputa ao vencer a Copa do Brasil sobre o Vasco, enquanto o Flamengo entrou na competição como campeão brasileiro de 2025. Com o triunfo, o clube do Parque São Jorge se tornou o segundo maior vencedor da Supercopa, atrás apenas do Flamengo, que possui três títulos.

A competição, criada em 1990, teve interrupções até 2020, mas mantém o mesmo formato de confronto entre campeões nacionais. O Timão reafirma sua força em finais históricas, conquistando títulos relevantes e ampliando sua coleção de troféus. A torcida celebrou a vitória, que também marca o início promissor da temporada 2026. O clube paulista demonstra consistência e tradição, enquanto o Flamengo busca retomar a liderança da competição em futuras edições.

