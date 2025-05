Corinthians cobra Atlético-MG por dívida de R$ 22 milhões

O Corinthians acionou o Atlético-MG na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, por uma dívida relativa à transferência do volante argentino Fausto Vera. Negociado pelo Timão no meio de 2024 por R$ 22 milhões, o jogador se transferiu para o clube mineiro, que, segundo o Corinthians, não quitou integralmente o valor acordado.

A disputa foi formalizada nesta semana, e a cobrança ocorre em meio a outros processos semelhantes enfrentados pelo Atlético-MG. O clube já é alvo de ações de Athletico-PR, pela compra de Cuello, e do Cuiabá, em função do acordo envolvendo o atacante Deyverson, que hoje atua pelo Fortaleza.

Tanto Corinthians quanto Atlético-MG informaram que não irão se manifestar publicamente sobre o caso no momento. A apresentação de Fausto Vera na Cidade do Galo aconteceu paralelamente a uma fase de reestruturação financeira do Galo, que aguarda receitas da venda de Savinho ao Manchester City.

A CNRD será responsável por analisar o caso e decidir se o Atlético-MG deverá arcar com o valor reclamado ou se haverá mediação para um acordo entre os clubes.