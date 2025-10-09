Contrabandistas são presos na fronteira com carga avaliada em R$ 1,4 milhão

Em uma operação realizada nesta segunda-feira (6), o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) desmantelou um entreposto de contrabandistas no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. A ação resultou na apreensão de 17 veículos carregados com produtos ilegais e na prisão de 14 pessoas em flagrante.

Durante patrulhamento na rodovia MS-164, os policiais receberam denúncias sobre veículos escondidos em uma chácara. Ao chegarem ao local, muitos suspeitos tentaram fugir, mas foram rapidamente capturados com o apoio de helicóptero e reforço aéreo da CGPA.

Foram apreendidos cigarros, pneus, eletrônicos, perfumes e outros itens trazidos do Paraguai. Os suspeitos confessaram que atuavam como freteiros e fariam o transporte até Campo Grande.

O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 1,4 milhão. Os veículos, a carga e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

A operação faz parte da “Tempestade no Oeste III”, ligada ao Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria com a Sejusp, MJSP e o Exército Brasileiro.