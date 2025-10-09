quinta-feira, 9/10/2025

Contrabandistas são presos na fronteira com carga avaliada em R$ 1,4 milhão

Carga ilegal vinha do Paraguai e seria levada até Campo Grande; 14 pessoas foram presas

Milton
Publicado por Milton
FOTO: DOF

Em uma operação realizada nesta segunda-feira (6), o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) desmantelou um entreposto de contrabandistas no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. A ação resultou na apreensão de 17 veículos carregados com produtos ilegais e na prisão de 14 pessoas em flagrante.

Durante patrulhamento na rodovia MS-164, os policiais receberam denúncias sobre veículos escondidos em uma chácara. Ao chegarem ao local, muitos suspeitos tentaram fugir, mas foram rapidamente capturados com o apoio de helicóptero e reforço aéreo da CGPA.

Foram apreendidos cigarros, pneus, eletrônicos, perfumes e outros itens trazidos do Paraguai. Os suspeitos confessaram que atuavam como freteiros e fariam o transporte até Campo Grande.

O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 1,4 milhão. Os veículos, a carga e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

A operação faz parte da “Tempestade no Oeste III”, ligada ao Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria com a Sejusp, MJSP e o Exército Brasileiro.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

“Sua Boca Mente”: Zé Felipe e Ana Castela lançam versão romântica de clássico de Shania Twain

Josimar Palácio - 0
O aguardado feat entre Zé Felipe e Ana Castela já tem data marcada. A dupla lança nesta quinta-feira (2), às 21h, a faixa “Sua...
Leia mais

Polícia captura quinto acusado por execução de ex-delegado-geral

Milton - 0
A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (6) o quinto suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes. A prisão...
Leia mais

Luiza Ribeiro prepara audiência sobre proteção à infância em Campo Grande

Milton - 0
Audiência pública vai discutir falhas graves na rede de proteção a crianças e adolescentes A vereadora Luiza Ribeiro (PT) está visitando os conselhos tutelares de...
Leia mais

MS segue sem casos confirmados de sarampo em 2025 e nota técnica mantém vigilância e bloqueio vacinal

ANELISE PEREIRA - 0
Documento da SES orienta intensificação de ações em municípios fronteiriços e reforça a importância da vacinação Mato Grosso do Sul permanece sem casos confirmados de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia