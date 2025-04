Conexão Hytera chega a Campo Grande com capacitação para parceiros do mercado de radiocomunicação e apresentação de soluções inovadoras voltadas à nova era da IA

Evento integra o programa de canais Hytera Wings, que certifica os parceiros participantes; além disso edição contará com o lançamento de um trade-in para digitalização do mercado

No dia 15 de abril, a Hytera, empresa líder em soluções de radiocomunicação profissional, promove em Campo Grande o Conexão Hytera 2025. O evento faz parte do programa de canais Hytera Wings, voltado exclusivamente para parceiros deste mercado, e é uma oportunidade para networking, capacitação e certificação dos participantes. A empresa também apresentará suas mais recentes inovações e abordará estratégias para impulsionar vendas e otimizar soluções voltadas para setores de Serviços, Sistemas e Áreas Classificadas.

Um dos grandes destaques do dia será o lançamento de um programa trade-in, que visa acelerar a digitalização do mercado e integrar a radiocomunicação profissional à nova era da Inteligência Artificial, garantindo maior eficiência e segurança nas operações dos clientes.

“Mais do que apresentar nossos produtos e soluções, o Conexão Hytera é um momento estratégico para desenvolver e capacitar ainda mais nossos parceiros no intuito de atenderem seus clientes de forma precisa e com qualidade em seus verticais de atuação. Queremos não apenas oferecer tecnologias de ponta, que maximizam a comunicação dos usuários, mas também contribuir para que nossos parceiros tenham um crescimento constante e de qualidade dentro do mercado de radiocomunicação”, destaca Flávio Fuchs, vice-presidente da Hytera Brasil.

Há 11 anos no Brasil, a Hytera se consolidou como referência em radiocomunicação, atendendo demandas diárias e desafios críticos em situações de emergência. A empresa lidera o mercado de rádio DMR no país e segue investindo em inovação para ampliar sua presença em diferentes verticais.

Nos últimos cinco anos, o Conexão Hytera já percorreu mais de 65 mil quilômetros, impactando mais de 500 participantes por ano em mais de 60 encontros. Este ano, entre abril e maio, o evento percorrerá outras 23 cidades brasileiras, levando conhecimento aos parceiros.

Após o encerramento da programação oficial, os convidados poderão participar de um happy hour, fortalecendo conexões e gerando mais oportunidades de negócios.

Serviço

Conexão Hytera

Data: 15 de abril, a partir das 14h

Endereço: Novotel Campo Grande – Av. Mato Grosso, 5555 – Jardim Copacabana, Campo Grande/MS

Inscrição: evento fechado, apenas para convidados

Sobre a Hytera

A Hytera Communications Corporation Limited é líder global em soluções de comunicação profissional, oferecendo tecnologia de ponta para setores como segurança pública, indústrias, logística e agronegócio. Fundada em 1993, em Shenzhen, na China, a empresa está presente em mais de 120 países, com 90 escritórios e uma rede de mais de 4.000 parceiros. Com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento — cerca de 18% do faturamento anual — a Hytera já registrou mais de 3.000 patentes globais, incluindo inovações em 5G e satélites. No Brasil há 11 anos, consolidou-se como referência em radiocomunicação, sobretudo na criação de produtos que atendem as demandas do dia a dia e as críticas em emergências, e liderando o mercado de rádios DMR.