Companheiro agride mulher com cabo de enxada em Nova Andradina

Uma mulher de 26 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina na noite de sábado (11) após ser agredida pelo companheiro com o cabo de uma enxada. Segundo o depoimento, as agressões físicas e verbais eram constantes durante o relacionamento de cerca de dez anos. O casal tem três filhos pequenos, incluindo um bebê de apenas sete meses.

Durante a discussão, o homem, de 28 anos, golpeou a vítima no braço esquerdo, causando uma lesão visível. Mesmo não acionando a polícia na hora, ela decidiu sair de casa e registrar a ocorrência. A mulher relatou ainda que o agressor tentou impedir que levasse os filhos, dificultando especialmente os cuidados com o bebê em fase de amamentação.

Ela informou que o companheiro faz uso frequente de álcool e drogas, como cocaína e maconha, o que agrava a situação. Após o boletim de ocorrência, a vítima foi orientada a buscar atendimento médico e formalizou o desejo de processá-lo criminalmente.

Além disso, solicitou medidas protetivas e apoio da polícia para retornar à casa, recolher seus pertences e os filhos, com a intenção de se mudar para a residência da mãe. O caso agora está sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).