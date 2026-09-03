Com risco de vendavais, Defesa Civil emite alerta amarelo 

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta para amanhã (04), a partir das 23h, sobre o risco de vendavais na Capital até às 22h59 de sábado (05).
O alerta amarelo foi emitido pela possibilidade de fortes rajadas de vento, variando entre 40km/h e 60km/h. Ainda conforme o alerta, há risco baixo de queda de árvores em diversas regiões da cidade. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156.
Naqueles casos em que a queda total ou parcial da árvore aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou planta estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193.