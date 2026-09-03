Candidata a deputada federal Rose Modesto assina termo de compromisso com o cooperativismo

A candidata a deputada federal Rose Modesto visitou a Casa do Cooperativismo Sul-Mato-Grossense, sede do Sistema OCB/MS, onde assinou um Termo de Compromisso focado no fortalecimento e na expansão do setor em Mato Grosso do Sul. Durante o encontro, a postulante a uma vaga na Câmara dos Deputados foi recebida pelo presidente da entidade, Celso Régis, e pela superintendente, Ariane Zen, quando reafirmou sua adesão às pautas do cooperativismo e o alinhamento com a Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) no Congresso Nacional.

Na ocasião, Rose recebeu das mãos de Celso Régis o caderno institucional que reúne dados estratégicos e as principais demandas e propostas do setor para a construção de um estado mais cooperativo. A iniciativa faz parte do Programa de Educação Política promovido pelo Sistema OCB, que visa engajar lideranças, cooperados e associados no debate público sobre o desenvolvimento socioeconômico do país.

Para o presidente do Sistema OCB/MS, a aproximação com lideranças políticas é fundamental para consolidar a representatividade do movimento. “Estamos recebendo a candidata Rose Modesto, com quem já temos um trabalho realizado para o cooperativismo. O Sistema OCB desenvolve este programa para incentivar a participação dos cooperados neste momento decisivo para o desenvolvimento do Estado e da nação”, destacou Celso Régis ao entregar o documento de propostas.

Em sua fala, Rose Modesto ressaltou o papel econômico e social do setor na geração de empregos e renda, destacando que quem produz e movimenta a economia precisa de apoio contínuo e diálogo permanente. “Estarei em Brasília com todos os compromissos que fazem a diferença no fortalecimento das cooperativas em todo o nosso estado. Quero integrar a Frencoop e levar o nome de Mato Grosso do Sul com muita responsabilidade e com orgulho nesta pauta tão importante”, finalizou.