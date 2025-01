Com plantão em shopping, vacinação segue neste sábado 

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), irá realizar neste sábado (11) mais um plantão de vacinação, com o objetivo de facilitar à população o acesso às doses de todos os calendários de rotina.

O plantão iniciará às 11h no Shopping Norte Sul Plaza e disponibilizará todas as doses que são oferecidas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), com exceção das vacinas BCG e Dengue.

“Há uma recomendação do Ministério da Saúde para aplicação do imunizante contra a dengue somente em locais onde haja a presença de um médico, por isso ela não deve ser aplicada, já a BCG possui um cronograma específico, com o objetivo de minimizar a perda de doses”, explica a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

No local, a equipe da Sesau irá avaliar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos para que sejam aplicadas as doses para atualização do esquema vacinal de todos os grupos.