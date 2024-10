Com inscrições abertas, curso de fotografia no MIS oferece aprendizado de técnicas de edição e iluminação

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), subordinada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), oferece o curso ‘Fotografia: Edição, Iluminação e Redes Sociais’. A capacitação será realizada nos dias 8, 9 e 10 de outubro, das 14h às 17h, no MIS, em Campo Grande.

O público-alvo são pessoas a partir de 12 anos, e estão sendo oferecidas 20 vagas. As inscrições são gratuitas, pelo link: https://forms.gle/MKZGZXbJkhqREcyd8.

Esta é a penúltima etapa da segunda edição de 2024 do Curso de Fotografia da Fundação de Cultura. A atividade é dividida em quatro partes: Câmera de Celular Iniciante (agosto), Câmera de Celular Iniciante (maio), Edição e Iluminação (outubro), e Vídeo com Celular, totalizando 40 horas de atividades.

O curso é voltado para dispositivos móveis (celulares e tablets), adaptando os princípios de fotografia de câmeras fotográficas amadoras e profissionais ao perfil dos aparelhos atuais.

Cada parte do curso pode ser considerada uma oficina de fotografia, apresentando um conteúdo específico, mas que se integra na composição do curso como um todo. Os participantes podem optar por realizar as partes de acordo com o interesse, sem prejuízo na aprendizagem, ou cursar todas as atividades e aproveitar a sinergia do aprendizado.

O Curso de Fotografia: Edição e Iluminação abordará os conceitos básicos de imagens digitais, como compactação JPEG e formato RAW, padrões de cores e ajustes de imagens (brilho, contraste, balanço de branco). Também incluirá edição em fluxo (workflow), manipulação e tratamento de imagens, exportação e finalização de fotografias, além de montagem de flyers para redes sociais. A atividade apresentará ainda técnicas de produção com iluminação, como a iluminação de três pontos com flash e luz contínua.

Os participantes deverão instalar os seguintes aplicativos para que as atividades sejam realizadas: Canva, Lightroom Mobile e Snapseed. Serão oferecidas 20 vagas na modalidade presencial, de forma gratuita.

Serviço

Curso “Fotografia: Iluminação, Edição e Redes Sociais”

Data: 8 a 10 de outubro, das 14h às 17h

Local: MIS, no Memorial da Cultura e Cidadania “Apolônio de Carvalho” – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Centro

Inscrições: gratuitas, pelo link https://forms.gle/MKZGZXbJkhqREcyd8

Mais informações pelo WhatsApp: (67) 3316-9178.