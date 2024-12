Com apoio do Governo de MS, Campo Grande recebe partida da Superliga Masculina de Vôlei no sábado

Neste sábado (7), Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) e Vôlei Renata (SP) protagonizarão partida emocionante pela nona rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2024/2025, em Campo Grande. O confronto, que promete reunir times de alto nível e repletos de conquistas, acontecerá no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), às 20h30 (horário de MS). O evento na capital conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

As equipes paulistas desembarcam no Aeroporto Internacional de Campo Grande na sexta-feira (6), pela manhã. Após a chegada, os times seguirão para o hotel e, à noite, realizarão treinamentos em horários distintos no próprio Ginásio Guanandizão, palco da partida.

Campo Grande volta a receber um grande evento da modalidade após quatro anos. A última grande competição realizada no Guanandizão foi a Supercopa do Brasil em outubro de 2020, quando o Praia Clube (MG), no feminino, e o Taubaté (SP), no masculino, sagraram-se campeões.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destaca a relevância da partida para os jovens atletas sul-mato-grossenses. “É muito importante para os nossos jovens terem a oportunidade de assistir a um jogo como este, com grandes atletas que disputam a liga, muitos deles com experiência em Olimpíadas. É uma inspiração para que nossos atletas sonhem em se tornar competidores olímpicos e de nível mundial no futuro”.

Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, também ressaltou o impacto do evento. “Receber uma partida dessa magnitude é extremamente relevante para Mato Grosso do Sul. Além de permitir que a população veja de perto grandes atletas olímpicos, o evento movimenta significativamente a economia local. Muitas pessoas estão vindo do interior para prestigiar o jogo, e o Guanandizão estará lotado. Além disso, o comércio na região do ginásio terá um incremento importante”.

Trajetória das equipes

O Vedacit Vôlei Guarulhos deu início à sua história na Superliga C em 2019, com sede em Guarulhos (SP), região metropolitana de São Paulo. Em 2020, a equipe alcançou o título da Superliga B, conquistou a quarta colocação no Campeonato Paulista e encerrou a Superliga Banco do Brasil na nona posição geral.

A equipe de Guarulhos está em 11º lugar na atual temporada da competição, com oito pontos em oito jogos, acumulando três vitórias e cinco derrotas. O time tem um saldo negativo de nove sets (11 vencidos e 20 perdidos) e vive fase irregular, com duas vitórias intercaladas entre três derrotas nos jogos mais recentes.

Por sua vez, o Vôlei Renata, sediado em Campinas (SP), completará 15 anos de história em 2025. Entre suas principais conquistas estão os vice-campeonatos da Superliga e da Copa Brasil na temporada 2015/2016, além do tricampeonato paulista (2020, 2021 e 2022) e dois títulos da Copa São Paulo (2014 e 2019).

Na atual campanha da Superliga, o Vôlei Renata ocupa a quarta posição com 13 pontos em sete jogos, tendo conquistado cinco vitórias e sofrido duas derrotas. A equipe apresenta um saldo positivo de cinco sets (17 vencidos e 12 perdidos) e vinha de três vitórias consecutivas, mas sofreu duas derrotas nos últimos jogos.

Serviço

Superliga Masculina de Vôlei 2024/2025 – 9ª rodada: Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) X Vôlei Renata (SP)

Data: sábado, 7 de dezembro de 2024

Local: Ginásio Guanandizão – Travessa do Touro, 130, Jardim Nhanhá – Campo Grande (MS)

Horário: 20h30

Os ingressos para a partida estão disponíveis na plataforma Total Ingressos, com valores que variam de R$ 40 (entrada básica) a R$ 300 (experiência em quadra). Para quem prefere a compra presencial, as entradas podem ser adquiridas nas lojas Planeta Esportes, na capital.