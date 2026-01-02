sábado, 3/01/2026

Com apoio da senadora Tereza Cristina e de Marco Santullo, São Gabriel do Oeste recebe quase R$ 300 mil para a assistência social

O vice-prefeito de São Gabriel do Oeste (MS), Rogério Rohr, destacou a importância do recurso destinado à área da assistência social do município, no valor de quase R$ 300 mil, já creditado em conta. Segundo ele, o repasse chega em um momento estratégico e será fundamental para fortalecer as políticas públicas voltadas ao atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade.

Rohr agradeceu à senadora Tereza Cristina e a Marco Santullo pela articulação que viabilizou o investimento, ressaltando que o recurso representa sensibilidade, compromisso e responsabilidade social. Para o vice-prefeito, o aporte simboliza um importante reforço no cuidado com quem mais precisa, especialmente neste final de ano.

Ele também enfatizou que o trabalho conjunto, baseado no diálogo, na parceria e na união de esforços, é essencial para o desenvolvimento de São Gabriel do Oeste, com foco no bem-estar da população e na construção de um futuro melhor para o município.

