Colisão entre veículos na BR-060 deixa vítimas graves e crianças feridas

Na tarde desta quarta-feira (23), um grave acidente na BR-060 envolveu dois veículos Hyundai HB20 e deixou seis pessoas feridas, entre elas duas crianças de 6 e 9 anos , em Campo Grande. O acidente ocorreu quando um HB20 vermelho, que seguia em direção a Sidrolândia, colidiu frontalmente com um HB20 cinza que vinha em sentido contrário. A causa da colisão, relacionada a uma invasão de pista, ainda está sendo investigada.

Veículos

Cinza: No carro estavam um homem, sua esposa e as duas crianças. As crianças sofreram ferimentos leves. O pai pode ter fraturado uma perna, enquanto a mãe ficou presa nas ferragens, com suspeitas de múltiplas fraturas.

Vermelho: O motorista sofreu ferimentos leves, mas a passageira ficou gravemente ferida, com várias fraturas e traumatismo craniano.

Resgate e Atendimento

Cinco viaturas dos Bombeiros e do SAMU foram acionadas para socorrer as vítimas, que foram levadas à Santa Casa.

A PRF está no local para investigar as causas do acidente. Os veículos ficaram destruídos pelo impacto.