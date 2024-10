Ciclista morre atropelado por caminhão na BR-163

O ciclista Melquíades Gonçalves (74), perdeu a vida em um trágico acidente na BR-163, nas proximidades do pedágio da CCR MSVia, em Rio Brilhante.

Melquíades vestia um chapéu preto e uma camiseta branca, pilotando sua bicicleta Barra Forte vermelha quando foi atingido pelo caminhão. O impacto foi tão severo que o idoso sofreu afundamento de crânio.

O corpo da vítima foi encontrado no meio da pista, cercado pelos destroços da bike, enquanto o caminhão parou à frente. A PRF foi acionada para atender à ocorrência e registrou o caso como um sinistro de trânsito.

As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente.