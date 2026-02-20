sexta-feira, 20/02/2026

Chefe do Grupo Tático de MS é exonerado após prisão por tráfico

Milton
Publicado por Milton
Foto: Henrique Arakaki

O policial penal Antônio Fernando Martins da Silva, chefe do Grupo Tático de Escolta (GTE) de Campo Grande, foi dispensado nesta sexta-feira (20) pelo diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. A decisão passa a valer a partir de 19 de fevereiro, dia em que o agente foi preso pela DENAR sob suspeita de tráfico de drogas.

Segundo apuração, a prisão ocorreu enquanto ele retornava de Corumbá, na fronteira com a Bolívia, e teria sido encontrada cocaína em uma viatura utilizada pelo servidor. Outro homem foi detido durante a operação, que ainda segue com detalhes sob sigilo. Thiago Messias Duarte de Almeida assume o cargo de comando do GTE. Em nota, a Agepen afirmou que a ação envolveu a Polícia Civil e a Polícia Penal e que novas informações serão divulgadas posteriormente.

A dispensa reforça o compromisso da instituição com a apuração rigorosa de condutas ilegais dentro do sistema penitenciário. A investigação continuará em andamento para esclarecer a extensão dos fatos e responsabilidades.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

