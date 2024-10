CHAPADÃO DO SUL: Prefeitura conclui curso gratuito de Informática Intermediária

O Executivo Municipal, por meio da SEDEMA (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente), em parceria com o Sindicato Rural, SENAR e a ACE (Associação Comercial Empresarial), concluiu o curso de Informática Intermediária, entre os dias 07 a 10 de outubro. Durante os quatro dias de curso, os participantes aprofundaram seus conhecimentos em tópicos como tamanho de arquivos, compactação de arquivos, segurança da informação, além do uso dos programas Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint.

Com uma carga horária de 32 horas, o curso ocorreu na AGIPEQ – Agência Municipal de Inovação para Pequenos Negócios e foi voltado para pessoas a partir de 14 anos, visando a aquisição de conhecimentos avançados em informática para aprimorar a gestão de suas atividades.

Ao oferecer conhecimentos avançados em informática, o curso visa ampliar as habilidades dos participantes, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho atual, que demanda cada vez mais domínio das tecnologias da informação. Essa iniciativa é fundamental para proporcionar oportunidades de capacitação profissional e inclusão digital à comunidade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local.

Este curso integra o Plano Municipal de Qualificação e Gestão 2024, um projeto ambicioso que visa capacitar e qualificar os cidadãos do município. Com mais de 100 cursos inteiramente gratuitos, abrangendo áreas como gestão, comércio, gastronomia, solda, vendas e tecnologia, Chapadão do Sul reafirma seu compromisso com o progresso, a inovação e a inclusão, assegurando que cada cidadão tenha a oportunidade de contribuir e se beneficiar do crescimento contínuo e do desenvolvimento da região.

As pré-inscrições para outros cursos estão disponíveis através do link: https://linktr.ee/sedema.online ou presencialmente na SEDEMA, localizada na Av. Onze, n° 1045 – Paço Municipal. Para mais informações, entre em contato com a SEDEMA através do Telefone / WhatsApp: (67)3562-5672.

