CHAPADÃO DO SUL: Prefeito e secretários recebem deputado Geraldo Resende que confirma emendas para a saúde do município

O Prefeito Walter Schlatter, acompanhado da secretária de Saúde Adriana Tobal e demais secretários municipais, recebeu nesta quarta-feira, 10 de setembro, a visita do deputado federal Geraldo Resende para tratar de demandas e ações voltadas ao município.

Durante a visita, o deputado reafirmou o compromisso com a saúde pública local, anunciou recursos já encaminhados e colocou-se à disposição dos secretários para articular novas emendas que tragam mais investimentos a Chapadão do Sul.

Emendas destinadas por Geraldo Resende a Chapadão do Sul são:

R$ 3 milhões para implantação do Centro de Diagnóstico por Imagem do município (aquisição de equipamentos e estruturação do centro). Este valor foi destacado em anúncios feitos no município durante a agenda do deputado.

R$ 2 milhões e 400 mil para a construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), investimento voltado ao atendimento em saúde mental da população. O município e a assessoria do deputado divulgaram a destinação desses recursos como prioritária para ampliar a assistência psicossocial.

Durante a agenda no município, o deputado reforçou que os recursos “têm destino certo: melhorar a saúde e a vida das pessoas”, elogiando a gestão municipal pela aplicação dos recursos e colocando-se à disposição para que os secretários apresentem novas demandas para buscar mais verbas federais. A Prefeitura registrou a solenidade e divulgou as informações à população.

Os secretários podem apresentar novas demandas ao deputado e sua equipe, que sinalizou apoio para intermediação junto aos Ministérios e possíveis emendas suplementares.

