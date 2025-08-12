terça-feira, 12/08/2025

CG 126 anos: Mutirão todos em ação terá edição especial neste sábado na Vila Popular

ANELISE PEREIRA
Dentro da programação alusiva aos 126 anos de Campo Grande, acontece no próximo sábado, 16 de agosto, a edição especial do “Mutirão Todos em Ação”. No período das das 8h às 13h, os moradores da região terão centenas de serviços à disposição na Escola Municipal Frederico Soares, localizada na Avenida Rádio Maia, 410.

O mutirão oferece uma ampla variedade de atendimentos que abrangem desde documentação até serviços de saúde, assistência social, educação, cultura e lazer. Entre os serviços disponíveis estão emissão de RG (encaminhamento e emissão), Carteira de Trabalho, Junta Militar, Cadastro Único, Programas Sociais como Bolsa Família, Passe Livre Urbano e Intermunicipal, Credencial do Idoso, Cartão SUS, além de atendimentos da Vigilância Sanitária e do Procon Municipal e Estadual.

A iniciativa também conta com participação de órgãos como Ministério Público Estadual, Defensoria Pública de MS, Senac, Fecomércio, INSS, Semed, Agetra, Detran-MS, e a presença de entidades como a Casa da Mulher Brasileira, Direitos Humanos, Fundação Municipal de Cultura, além de diversas outras secretarias municipais e estaduais.

Para o público infantil e de todas as idades, o evento terá atividades culturais e de lazer, incluindo teatro de bonecos, oficinas, exposições de artesanato e carros antigos, recreação infantil, gibiteca e shows ao vivo com a Banda Petros. Também haverá serviços de beleza como corte de cabelo, design de sobrancelhas, esmaltação e hidratação.

Além disso, serão oferecidos sorteios de cestas básicas, doação de verduras, mudas de árvores frutíferas e adubos, varal solidário e inscrições para casamento comunitário. O evento terá ainda atendimento veterinário com vacinação, agendamento de castração e exames para pets, por meio do CCZ e da Subea.

Para utilizar os serviços, é necessário apresentar os documentos originais e levar uma cópia. A expectativa é de grande participação da comunidade, em mais uma edição marcada pela promoção da cidadania e pela presença do poder público junto à população.

“Este mutirão especial é uma forma concreta de levarmos os serviços públicos diretamente até a população, facilitando o acesso e promovendo inclusão social. Estamos celebrando os 126 anos de Campo Grande com ações que reforçam o compromisso da nossa gestão em estar perto das pessoas, ouvindo suas demandas e oferecendo soluções efetivas. Convido toda a comunidade da região para aproveitar essa grande oportunidade de cuidar da documentação, da saúde, da educação e do lazer em um só lugar. Juntos, continuamos construindo uma cidade mais justa e acolhedora para todos”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

O “Mutirão Todos em Ação” é uma oportunidade para a população acessar diversos serviços públicos e iniciativas em um só lugar, promovendo cidadania, inclusão social e fortalecimento das políticas públicas.

Serviço:

Mutirão Todos em Ação – Vila Popular
Data: 16 de agosto (sábado)
Horário: das 8h às 13h
Local: Escola Municipal Frederico Soares
Endereço: Avenida Rádio Maia, 410 – Vila Popular

