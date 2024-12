Cerimônia em Defesa da Valorização da Educação renova compromisso entre ACP e Legislativo

A “Frente em Defesa da Valorização da Educação Pública em Campo Grande” será um ato para renovar o compromisso entre ACP e os legislativo municipal pelo diálogo pelas pautas da educação.

O Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), realizará no dia 19 de dezembro (quinta-feira), às 15h, a cerimônia “Frente em Defesa da Valorização da Educação Pública em Campo Grande”, que tem por objetivo a renovação do compromisso, diálogo e a defesa da Educação Pública com os vereadores de Campo Grande.

A ACP tem 72 anos de história, construção e avanços com a educação da capital sul-mato-grossense e luta pelo pleno desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, com a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras da categoria do magistério.

“A nossa luta também passa pelo fortalecimento da relação institucional da categoria do magistério com o Legislativo, estamos diariamente e de maneira conjunta unidos pela valorização salarial dos professores e professoras, melhores condições de trabalho nas escolas, políticas públicas para a educação, investimento adequado, e tantos outros fatores essenciais para podermos avançar”, destaca o presidente da ACP, Gilvano Kunzler Bronzoni.

Este ato reafirma o compromisso dos vereadores e da ACP em construir, de forma conjunta, soluções que assegurem o direito à educação de qualidade para todas e todos. Durante o ano de 2024, contamos com a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores que desempenhou um papel essencial nesse cenário, atuando como um elo entre as demandas da comunidade escolar, os profissionais da educação e o poder público.

A Comissão tem a responsabilidade de fiscalizar, debater e propor iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação no município. Além disso, ela analisa projetos de lei e políticas públicas que impactam diretamente o cotidiano de estudantes, professores e gestores escolares, garantindo que as decisões sejam pautadas pelo diálogo e pelo interesse coletivo.

“O ato da “Frente em Defesa da Valorização da Educação Pública” demonstra que, com diálogo e cooperação, é possível enfrentar desafios e avançar na construção de uma educação mais inclusiva e eficiente”, disse a vice-presidenta da ACP, Josefa dos Santos Silva.

Com trabalho conjunto, faremos da educação pública de Campo Grande um exemplo de transformação e desenvolvimento.

Serviço:

Data: 19 de dezembro (quinta-feira)

Horário: 15h

Local: ACP Sede

Rua Sete de Setembro, 693. Centro.