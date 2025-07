Celular chega com força ao campo, mostra IBGE

A presença de celulares na zona rural brasileira deu um salto expressivo nos últimos anos. Dados divulgados nesta quinta-feira (24) pelo IBGE, por meio do módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Pnad Contínua, mostram que 77,2% da população rural com 10 anos ou mais têm telefone móvel para uso pessoal. Em 2016, esse índice era de apenas 54,6%.

No geral, o Brasil encerrou 2024 com 167,5 milhões de usuários de celular, o equivalente a 88,9% das pessoas com 10 anos ou mais. O crescimento foi puxado principalmente pela inclusão digital entre os idosos: a proporção de pessoas com 60 anos ou mais que têm celular saltou de 66,6% em 2019 para 78,1% em 2024.

O avanço dos celulares no campo é visto como reflexo da ampliação do sinal de internet e do barateamento dos aparelhos. A conectividade rural abre novas possibilidades para educação, comércio e acesso a serviços públicos.

Segundo o IBGE, o crescimento também acompanha a tendência nacional de inclusão digital, que se intensificou após a pandemia.