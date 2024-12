CDL Campo Grande propõe revisão urgente de benefícios sociais como alternativa para suprir vagas do mercado trabalho

“É necessário fazer uma reanálise de todas as pessoas que são contempladas para que essas pessoas possam voltar para o mercado de trabalho”, enfatizou o presidente da entidade, Adelaido Vila

A CDL Campo Grande propõe a revisão de benefícios sociais que são pagos às famílias da Capital. Essa é uma das formas encontradas para preencher as vagas de trabalho, que só no setor de varejo de comércio e serviços está com 3 mil disponíveis.

“É necessário fazer uma grande revisão, fazer uma reanálise de todas as pessoas que são contempladas para que essas pessoas possam voltar para o mercado de trabalho, que tem inúmeras oportunidades para oferecer”, enfatizou o presidente da entidade, Adelaido Vila.

A CDL vê como grande desafio em Campo Grande, a ausência de pessoas prontas para trabalhar, seja de conhecimento tanto de disposição.

“Cabe lembrar que o benefício é pago pelo governo, mas é gerado pela classe trabalhadora. Então, quem produz esse dinheiro é a classe trabalhadora através dos impostos, dos recolhimentos que são feitos. É muito sério o estudo porque isso leva ao encarecimento da vida, de todos os brasileiros, aqui em Campo Grande não é diferente”, pontuou.

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social, 149,3 mil pessoas da Capital ainda recebem o Bolsa Família. A quantidade de pessoas acaba competindo com o mercado de trabalho.

Em relação ao total de pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) são 403,4 mil. A estimativa de pessoas em situação de pobreza é de 137,2 mil; e de baixa renda é de 111,9 mil.

Levantamento feito pela CDL Campo Grande mostra que na Capital são 496 mil pessoas economicamente ativa. Deste total, 84 mil são empregados do setor público; 140 mil do setor de serviços; 62 mil no comércio; 42 mil da indústria e construção; e 5,5 mil da agropecuária.