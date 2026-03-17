quarta-feira, 18/03/2026

CDL Campo Grande participa do Café com Negócios

Preparação é chave diante das mudanças tributárias

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Evento reúne empresários para discutir reforma tributária

A CDL Campo Grande marcou presença em mais uma edição do Café com Negócios, desta vez com foco na reforma tributária, tema que tem gerado dúvidas e desafios para empresários de todo o Estado. O encontro, realizado na Faculdade Stede, abriu a temporada 2026 do evento, reunindo especialistas e autoridades para esclarecer impactos e mudanças que entram em vigor em 2027. Empresários destacaram a importância de se preparar antecipadamente para as novas regras, garantindo conformidade e competitividade no mercado.

O evento também proporcionou amplo networking, conectando empresas de diferentes setores e fortalecendo a integração entre comércio e serviços. Miriam Avance, do grupo Total, ressaltou que a iniciativa oferece informação de qualidade, esclarecendo dúvidas e contribuindo para decisões estratégicas mais conscientes. A CDL Campo Grande reafirmou seu compromisso em apoiar os empresários com assessoria jurídica e orientação sobre adequações necessárias. O Café com Negócios se consolida como espaço de aprendizado e oportunidades para o empresariado sul-mato-grossense, reforçando que negócios só acontecem quando os empresários participam ativamente.

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