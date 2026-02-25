Casa Rosa realiza primeira mamotomia pelo SUS em Campo Grande e marca avanço histórico no combate ao câncer de mama

Procedimento minimamente invasivo passa a ser oferecido na rede pública da Capital, garantindo mais precisão, conforto e agilidade no diagnóstico

Campo Grande (MS) deu um passo histórico na modernização do atendimento à saúde da mulher. Na última segunda-feira (23), foi realizada a primeira mamotomia guiada por ultrassom pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital. O procedimento ocorreu na Casa Rosa, em parceria com a Santa Casa de Campo Grande.

A técnica foi conduzida pelo médico mastologista voluntário da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, ao lado do médico radiologista Dr. Daut Galvão de França Junior, especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, e representa um avanço significativo no diagnóstico e tratamento do câncer de mama dentro da rede pública.

A mamotomia é considerada um procedimento minimamente invasivo que permite a realização de biópsias mamárias com maior precisão e menor impacto para a paciente. Diferente de técnicas tradicionais que exigem centro cirúrgico, internação e anestesia geral, o procedimento é feito com anestesia local, guiado por ultrassom e com a paciente acordada.

“Campo Grande sai na frente ao oferecer pelo SUS um procedimento moderno e menos invasivo no combate ao câncer de mama. A mamotomia muitas vezes substitui uma cirurgia, trazendo mais conforto, segurança e rapidez no diagnóstico para as pacientes”, destaca o mastologista Dr. Victor Rocha.

Além de reduzir a necessidade de intervenções cirúrgicas mais complexas, a tecnologia também contribui para a agilidade na confirmação diagnóstica, fator essencial para o sucesso no tratamento do câncer de mama.

A iniciativa foi viabilizada por meio da parceria entre a Casa Rosa, a Santa Casa de Campo Grande e a empresa GF Medical, ampliando o acesso da população a tecnologias de ponta dentro do SUS e fortalecendo a rede de atenção à saúde da mulher no Estado.

Reconhecida como referência em Mato Grosso do Sul, a Casa Rosa atua na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, promovendo mutirões e ações que já beneficiaram milhares de mulheres.

Prevenção e diagnóstico precoce continuam sendo fundamentais

Dr. Victor Rocha reforça as recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia para a detecção precoce do câncer de mama:

* Autoexame mensal desde a adolescência

* Consulta clínica anual com médico

* Mamografia anual a partir dos 40 anos

* Adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de atividade física



