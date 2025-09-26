Careca do INSS nega delação premiada durante depoimento à CPMI

Durante seu depoimento à CPMI que investiga fraudes no INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, negou veementemente a possibilidade de colaborar com delação premiada. Questionado pelo relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), ele preferiu não responder diretamente, mas fez declarações a outros membros da CPMI. À senadora Eliziane Gama (PSD-MA), reafirmou que não pretende firmar acordo de colaboração.

Já ao deputado Luiz Lima (Novo-RJ), afirmou que tomou conhecimento das fraudes apenas após a operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal. A investigação busca esclarecer a extensão do esquema de fraudes que desviou recursos da Previdência Social.

A postura de Antunes gera expectativa sobre os próximos passos da comissão e possíveis desdobramentos judiciais.