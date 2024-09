Capitais Brasileiras ameaçam recordes de temperatura

A sétima onda de calor de 2024 está afetando diversas capitais brasileiras, com temperaturas que podem estabelecer novos recordes. Segundo a Climatempo, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande e Brasília estão sob alerta.

Previsões de temperatura:

São Paulo: Após atingir 35,4°C na terça-feira (24), a previsão é de 36°C para quarta-feira (25).

Após atingir 35,4°C na terça-feira (24), a previsão é de 36°C para quarta-feira (25). Rio de Janeiro: O recorde anterior é de 39,5°C, e a previsão para quinta-feira (26) é de 39°C.

O recorde anterior é de 39,5°C, e a previsão para quinta-feira (26) é de 39°C. Belo Horizonte: Com um recorde recente de 34,4°C, a previsão é de 34°C para sexta-feira (27).

Com um recorde recente de 34,4°C, a previsão é de 34°C para sexta-feira (27). Campo Grande: Registrou 39,8°C na terça (24) e pode chegar a 40°C na quarta (25).

Registrou 39,8°C na terça (24) e pode chegar a 40°C na quarta (25). Brasília: Após 33,5°C na segunda (23), a previsão é de 34°C para quarta (25).

As altas temperaturas vêm acompanhadas de um clima muito seco, com umidade do ar em níveis alarmantes, o que aumenta o risco de queimadas e pode impactar a saúde pública. A situação é monitorada com atenção, dado o potencial impacto no cotidiano e no meio ambiente. É fundamental que a população tome precauções durante esse período de calor extremo.