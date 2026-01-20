quarta-feira, 21/01/2026

Campo Grande reconhece fibromialgia como deficiência

Projeto de Ronilço Guerreiro garante direitos e inclusão para pacientes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Assessoria de Imprensa do Vereador

Campo Grande se tornou uma das primeiras capitais brasileiras a reconhecer oficialmente a fibromialgia como deficiência, garantindo atendimento prioritário, vagas especiais de estacionamento e outros direitos às pessoas que convivem com a doença. A iniciativa é fruto do projeto de lei do vereador Ronilço Guerreiro, que dialogou com pacientes, profissionais de saúde e entidades representativas para transformar demandas reais em políticas públicas.

A lei representa um avanço no enfrentamento de uma doença silenciosa, marcada por dores crônicas e fadiga intensa, trazendo visibilidade e dignidade aos pacientes. Segundo Guerreiro, os benefícios já estão chegando à população, melhorando a rotina e combatendo preconceito. “Hoje essas pessoas passam a ser vistas e respeitadas pela lei”, afirmou. A iniciativa fortalece a inclusão e serve como referência nacional para outras cidades, mostrando que políticas de saúde e cidadania podem caminhar juntas.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Suspeito com mandados e fuzil é detido na Via Dutra

Milton - 0
Na noite de sexta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que dirigia um carro roubado na Via Dutra, em São João de...
Leia mais

Mesmo com derrota, Pantanal reafirma planejamento estratégico

Milton - 0
O Pantanal Futebol Clube iniciou sua participação no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 com derrota diante do Operário, mas a partida evidenciou organização, intensidade e...
Leia mais

Riedel volta às atividades após férias de 18 dias

Milton - 0
O governador de MS, Eduardo Riedel (PP), retorna das férias nesta segunda-feira (19) e inicia a semana cumprindo agendas internas, conforme informou sua assessoria...
Leia mais

Técnico de supermercado preso por vender carne podre

Milton - 0
O responsável técnico de um supermercado localizado na Avenida Rita Vieira foi preso nesta quarta-feira (14) após fiscalização da Decon, que ocorreu depois de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia