Campo Grande celebra 126 anos com aulão nesta quinta-feira na Praça Belmar Fidalgo

A Prefeitura de Campo Grande preparou um presente especial para a população na semana do aniversário da Capital. Nesta quinta-feira (21), às 18h, a Praça Esportiva Belmar Fidalgo recebe o “Aulão de Aniversário Movimenta Campo Grande”, uma grande festa de esporte, lazer e integração promovida pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

A programação será aberta e gratuita, reunindo atividades para todas as idades. O público poderá participar de aulas animadas de ritbox, zumba e ritmos, além de experimentar modalidades na areia, como beach tennis e funcional. A noite também terá amistoso da Escola Pública de Futebol, roda de capoeira e sorteios de brindes, garantindo diversão e movimento para toda a família.

Para o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, a ação reforça o papel do esporte como ferramenta de bem-estar e cidadania. “Esse é um presente da Prefeitura de Campo Grande para a população. Preparamos uma programação especial que une lazer, esporte e saúde, reafirmando nosso compromisso com a qualidade de vida dos campo-grandenses. O Movimenta CG já é reconhecido e, nesta data tão simbólica, ganha ainda mais força como espaço de integração e cidadania”, destacou.

O Movimenta Campo Grande é referência nacional em incentivo ao esporte e lazer. Atualmente, oferece 31 modalidades em 100 locais diferentes, com média mensal de 40 mil atendimentos e cerca de 10 mil alunos inscritos. Ao todo, são 611 oficinas gratuitas distribuídas pelas sete regiões da cidade.

Nesta edição, o Aulão contará também com a parceria da Controladoria-Geral do Município, que apresentará o projeto “Auditoria Cívica – Conservação é responsabilidade de todos”. A iniciativa busca engajar a comunidade na preservação de praças e parques, estimulando o senso de pertencimento e o uso consciente dos equipamentos públicos.

Serviço

Aulão de Aniversário Movimenta Campo Grande

Data: Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Horário: 18h

Local: Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Atividades: ritbox, zumba, ritmos, beach tennis, funcional, amistoso de futebol, capoeira e sorteios de brindes

Entrada: Gratuita e aberta ao público Para participar das oficinas regulares da Funesp, basta procurar o local mais próximo e solicitar inscrição diretamente com o professor responsável.