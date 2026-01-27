terça-feira, 27/01/2026

Campeonato de Férias 2026 reúne equipes de SP e MS em Brasilândia

Prefeitura e Câmara municipal inauguram competição intermunicipal

Milton
Publicado por Milton
foto-assessoria

O piso do Ginásio Municipal de Esportes tremeu na noite de sábado, 24 de janeiro, com torcidas e árbitros, em clima de integração regional. A Prefeitura de Brasilândia, pela Secretaria de Esportes e Lazer, inaugurou o Campeonato de Férias de Futsal 2026, reunindo equipes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, como Três Lagoas, Castilho, Dracena, Bataguassu e Santa Rita do Pardo, além de times locais. A cerimônia cívica contou com execução do Hino Nacional e do Hino de Brasilândia, e o chute inicial foi dado pela prefeita Márcia Amaral, acompanhada de secretários e adjuntos, enquanto o novo secretário Rodolfo Cantarim supervisionava tudo.

O vereador Quintino destacou o papel do esporte na inclusão social, parabenizando os atletas e incentivando respeito e amizade. Na primeira rodada, WMR/SF venceu Rio Verde por 4×0 e Água Clara superou Santa Rita do Pardo por 5×4. Durante as férias, o ginásio seguirá recebendo torcedores e atletas, consolidando Brasilândia como polo esportivo de referência e transformando o esporte em linguagem universal de integração e respeito.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Funsat oferta 1.276 vagas de 135 empresas nesta quarta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) anuncia nesta quarta-feira (21), a oferta de 1.276 vagas de emprego. As oportunidades são...
Leia mais

SÃO GABRIEL DO OESTE: Prefeitura investe R$ 1,4 milhões e inicia pavimentação de mais de 20 mil m² no bairro

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de São Gabriel do Oeste iniciou um importante investimento em pavimentação asfáltica no Bairro Santa Luzia, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Terça, 27 de janeiro de 2026. Hoje é dia de das Vítimas do Holocausto Faltam 21 dias para o Carnaval. Manchete do Correio do Estado: “Pecuaristas de MS...
Leia mais

ANTÔNIO JOÃO: Shows nacionais gratuitos, bailes e a tradição do Laço Comprido movimenta o município em janeiro

ANELISE PEREIRA - 0
Antônio João será palco de um dos maiores eventos tradicionais de Mato Grosso do Sul entre os dias 22, 23, 24 e 25 de janeiro,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia