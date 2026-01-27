Campeonato de Férias 2026 reúne equipes de SP e MS em Brasilândia

O piso do Ginásio Municipal de Esportes tremeu na noite de sábado, 24 de janeiro, com torcidas e árbitros, em clima de integração regional. A Prefeitura de Brasilândia, pela Secretaria de Esportes e Lazer, inaugurou o Campeonato de Férias de Futsal 2026, reunindo equipes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, como Três Lagoas, Castilho, Dracena, Bataguassu e Santa Rita do Pardo, além de times locais. A cerimônia cívica contou com execução do Hino Nacional e do Hino de Brasilândia, e o chute inicial foi dado pela prefeita Márcia Amaral, acompanhada de secretários e adjuntos, enquanto o novo secretário Rodolfo Cantarim supervisionava tudo.

O vereador Quintino destacou o papel do esporte na inclusão social, parabenizando os atletas e incentivando respeito e amizade. Na primeira rodada, WMR/SF venceu Rio Verde por 4×0 e Água Clara superou Santa Rita do Pardo por 5×4. Durante as férias, o ginásio seguirá recebendo torcedores e atletas, consolidando Brasilândia como polo esportivo de referência e transformando o esporte em linguagem universal de integração e respeito.