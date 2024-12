Câmara Municipal de Campo Grande realiza Sessão Solene outorga a Medalha Legislativa “Marisa Serrano” do Mérito Educativo

O evento ocorrerá no dia 11 de dezembro, às 19h, no Plenário “Oliva Enciso”, da Câmara Municipal de Campo Grande.

A Câmara Municipal de Campo Grande realizará a Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa “Marisa Serrano” do Mérito Educativo Campo-grandense.

A cerimônia visa reconhecer os profissionais da Educação Básica e do Ensino Superior, tanto do setor público quanto privado, que se destacaram em suas respectivas áreas no município.

A Medalha “Marisa Serrano” é uma honraria concedida anualmente a educadores que contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento da educação em Campo Grande, valorizando aqueles que atuam com dedicação e excelência no processo de ensino-aprendizagem.

A iniciativa tem como objetivo ressaltar a importância da educação para o crescimento e a transformação da sociedade, além de prestar uma homenagem à ex-senadora Marisa Serrano, que sempre foi uma defensora incansável das causas educacionais em Mato Grosso do Sul.