Café: Mercado de Nova York Reabre com Queda Próxima de 2%

Os futuros do café arábica em Nova York retomaram os negócios nesta terça-feira (17) após o feriado do Dia do Presidente, registrando baixa de 1,6% a 1,7%, com março a 295,30 e maio a 293,30 cents de dólar por libra-peso. Em Londres, os contratos de robusta caíram mais de 2%, com março a US$ 3767,00 e maio a US$ 3711,00 por tonelada. A pressão sobre os preços decorre das projeções favoráveis para a safra brasileira e da alta do dólar, que subiu 0,2% no índice. Condições climáticas ainda irregulares nas principais regiões produtoras geram cautela, embora a expectativa seja de ciclo positivo de oferta.

A demanda permanece presente, mas já mostra reação aos preços elevados recentes. A volatilidade deve continuar nas bolsas internacionais ao longo da semana. No Brasil, o Carnaval encurta a semana, mantendo os negócios lentos. Analistas projetam estabilidade no curto prazo, acompanhando de perto tanto a cotação internacional quanto o ritmo de comercialização nas origens.