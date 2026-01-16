Briga de trânsito mobiliza Polícia Militar no Centro da Capital

Uma briga de trânsito interrompeu o fluxo de veículos e chamou atenção de curiosos na tarde desta quinta-feira (15) no cruzamento da Rua 14 de Julho com a Marechal Rondon, em Campo Grande. A confusão envolveu agressões físicas entre dois motoristas e só foi contida com a chegada da Polícia Militar. Imagens publicadas inicialmente pela página Campo Grande Mil Grau mostram os dois homens trocando socos no chão, enquanto testemunhas tentavam separá-los sem sucesso imediato. Informações preliminares indicam que o desentendimento teria começado após uma “fechada” seguida de discussão, embora a dinâmica exata ainda não tenha sido confirmada pelas autoridades.

O episódio gerou intensa repercussão nas redes sociais, com internautas oscilando entre o sarcasmo e a indignação, comentando ironicamente sobre a falta de uso de setas e a “imaturidade” dos condutores. Para quem enfrenta o trânsito diariamente, a situação reflete o estresse crônico nas ruas da Capital. Um motorista de aplicativo, que preferiu não se identificar, relatou o clima hostil e disse que muitos motoristas perdem a paciência com comportamentos que deveriam ter sido aprendidos na autoescola. Até o fechamento desta edição, não houve registro de feridos graves ou prisões relacionadas ao caso.