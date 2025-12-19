Brasília é favorita para primeira final única da Copa do Brasil em 2026

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, desponta como favorito para receber a primeira final única da Copa do Brasil, em 2026. Embora a CBF ainda não tenha confirmado oficialmente, a Capital Federal é o plano A. Uma ala de dirigentes defende que a arena seja sede fixa da decisão, destacando sua neutralidade, a excelente infraestrutura com mais de 72 mil lugares e a localização estratégica para torcedores.

O torneio do próximo ano será o maior da história, com 126 equipes, e terá final em partida única, encerrando a temporada em 6 de dezembro. Os 20 clubes da Série A entram direto na quinta fase, enquanto as quatro fases iniciais serão em jogos únicos. O campeão garante vaga na fase de grupos da Libertadores, e o vice, nas fases prévias.

Com premiação elevada, a Copa do Brasil segue atraindo atenção crescente dos clubes.