Brasil reencontra a Colômbia na Copa América Feminina 2025

Hoje (19) a Conmebol anunciou os grupos da Copa América Feminina de 2025, que será disputada no Equador de 12 de julho a 2 de agosto. A competição, que reunirá 10 seleções, promete grandes confrontos desde a fase de grupos. O Brasil, atual campeão e com oito títulos conquistados, está no Grupo B, ao lado de Bolívia, Venezuela, Paraguai e Colômbia. A Colômbia, que foi derrotada pelo Brasil na final de 2022, promete ser uma das principais adversárias.

O Grupo A conta com Argentina, Chile, Peru, Uruguai e o país anfitrião, Equador. As duas melhores seleções de cada grupo avançam para as semifinais, com os vencedores disputando a grande final. Embora a Copa América já não seja mais qualificatória para a Copa do Mundo Feminina, ela continua sendo uma porta de entrada para os Jogos Pan-Americanos e Olímpicos.