BR-163/MS tem estimativa de movimento intenso em função do Réveillon

Mais de 412 mil veículos devem circular pela rodovia entre os dias 27 de dezembro e 02 de janeiro

Com o objetivo de proporcionar mais segurança aos usuários da BR-163/MS, a CCR MSVia prossegue com as ações da Operação de Fim de Ano. Somente entre os dias 27 de dezembro e 02 de janeiro, 412.653 veículos devem passar ao longo dos 845 quilômetros da rodovia.

O fluxo de veículos deverá ser maior nesta sexta-feira (27), cuja projeção indica mais de 75 mil veículos na rodovia, o que representa um aumento de 25,6% em comparação a dias neutros. No sábado (28), a estimativa prevê 70,6 mil veículos na BR-163/MS. Já no domingo (29), 57,5 mil automóveis devem circular pela rodovia. Na segunda-feira (30), o movimento deve cair para 55 mil veículos. E, no último dia do ano, terça-feira (31), o fluxo deve ficar ainda mais tranquilo, com pouco mais de 42,7 mil automóveis circulando entre Mundo Novo e Sonora.

Ainda conforme as estatísticas divulgadas pela CCR MSVia, no dia 01/01 o fluxo deve continuar mais tranquilo, com 36,6 mil veículos na rodovia. Já na quinta-feira (02/01), no retorno do feriado, o tráfego volta a ficar mais intenso, com 75 mil veículos na pista.

A operação especial é coordenada pelo Centro de Controle Operacional da CCR MSVia, em Campo Grande (MS), que monitora 477 câmeras distribuídas ao longo da rodovia, proporcionando mais agilidade no acionamento dos recursos, além de permitir fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em tempo real.

Também serão empregados 18 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis, instalados em pontos estratégicos para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego e levar aos usuários mensagens de conscientização no trânsito.

Cerca de 500 colaboradores trabalharão em regime de revezamento, 24 horas por dia, nas 17 bases operacionais distribuídas ao longo da BR-163/MS. Ao todo, 82 viaturas operacionais estão à disposição dos usuários, entre elas 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço.

Campanhas educativas serão desenvolvidas em vários pontos da rodovia, com distribuição de folhetos e afixação de faixas com mensagens de segurança. Entre as dicas, estão: ultrapassar com cuidado e em locais permitidos pela sinalização, usar de cinto de segurança, manter distância segura entre veículos, não beber antes de dirigir, planejar a viagem incluindo paradas programadas para abastecimento e descanso, e respeitar os limites de velocidade.

A CCR MSVia reforça ao usuário para que verifique as condições do veículo antes de pegar a estrada, realizando a revisão geral de itens como pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas do farol, lanternas e freios, entre outros. Todos eles devem estar em perfeitas condições.

Movimento ‘Afaste-se’

Com o intuito de proteger outros colaboradores e demais pessoas que trabalham no atendimento a ocorrências, a CCR MSVia dá continuidade ao Movimento Afaste-se, cuja proposta é orientar os condutores de veículos a, ao perceber uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento, reduza a velocidade do veículo, procurando manter distância segura do local da ocorrência.

O ato de afastar-se do local dessas ocorrências dá à polícia, socorristas de emergência e outros veículos de serviço, espaço adequado para a realização do trabalho nas rodovias, reduzindo o perigo dos profissionais que estão atuando em uma ocorrência.

Para alertar os motoristas sobre essa prática de segurança e propor uma mudança no comportamento de quem está no volante, a CCR MSVia irá implantar toda uma comunicação ao longo da BR-163/MS, com mensagens nos Painéis Eletrônicos e folhetos de conscientização: “Ao observar viatura em atendimento, reduza a velocidade”.

Fale com a CCR MSVia – Para informações das condições de tráfego, sugestões, críticas e elogios, os motoristas e passageiros podem fazer contato com a Concessionária por meio do Disque CCR MSVia, serviço telefônico gratuito (inclusive para celulares) que atende pelo telefone 0800 6480163, 24 horas por dia. O site rodovias.grupoccr.com.br/msvia também oferece informações das condições de tráfego.