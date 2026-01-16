BPMRv intercepta ônibus com carga de descaminho na MS-040

Uma operação do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) resultou na apreensão de 98 fardos de roupas e 8 de perfumes importados, transportados sem documentação fiscal, configurando crime de descaminho, na MS-040, no quilômetro 17. O ônibus transportava 29 passageiros — 25 adultos e 4 crianças, sendo duas de colo — em total desacordo com as normas da ANTT.

As mercadorias foram lacradas e encaminhadas à Receita Federal, enquanto o veículo foi apreendido no pátio da ANTT por transporte clandestino. Para garantir a segurança, todos os ocupantes e bagagens foram transferidos para um ônibus regular que seguiu viagem a São Paulo. A ocorrência foi registrada, e os responsáveis responderão criminal e administrativamente pelos fatos.