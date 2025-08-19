terça-feira, 19/08/2025

BONITO: Prefeitura entrega novo ônibus escolar para garantir transporte dos alunos.

ANELISE PEREIRA
A Prefeitura de Bonito realizou, na manhã desta terça-feira (19), a entrega de um novo ônibus escolar à Secretaria Municipal de Educação. A cerimônia aconteceu no pátio da Prefeitura e contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues; da vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori; da secretária de Educação e Cultura, Eliana Fregatto; da secretária de Assistência Social, Leila Aivi; além dos vereadores Professor PH (presidente da Câmara Municipal), Adão Duarte, Paulinho Xavier, Pedrinho da Marambaia e Professora Ramona.

O novo veículo, modelo VW/Neobus 8.180E, foi entregue para reforçar a frota do transporte escolar do município. Com capacidade para até 29 passageiros sentados, o ônibus é equipado com plataforma elevatória para acessibilidade, sistema de ar-condicionado e cintos de segurança individuais, proporcionando conforto e segurança aos estudantes.

Antes de entrar em operação, o ônibus passou por toda a vistoria técnica exigida, assegurando que o veículo atende integralmente aos critérios de segurança e às normas do transporte escolar. Com isso, está apto para iniciar imediatamente o atendimento aos estudantes da rede municipal.

A chegada do novo ônibus ocorreu após um incidente com outro veículo da frota escolar — um Mercedes-Benz/OF 1519 R.O.R.E. — que pegou fogo enquanto se deslocava para buscar alunos para mais um dia de aula. Felizmente, o veículo estava vazio no momento do ocorrido e ninguém se feriu.

Diante da situação, a administração municipal agiu com rapidez para garantir que o transporte dos alunos não fosse interrompido, viabilizando a substituição do ônibus com apoio do Governo do Estado e da bancada federal de Mato Grosso do Sul.

O novo ônibus já está incorporado à frota municipal e passa a atender os estudantes das regiões atendidas pelo transporte escolar, garantindo continuidade, conforto e segurança no deslocamento até as unidades de ensino.

