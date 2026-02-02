BODOQUENA: Prefeitura recebe van para transporte de pacientes em hemodiálise

A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta segunda-feira (26) uma van que será utilizada no transporte de pacientes que realizam tratamento de hemodiálise no município de Aquidauana.

A entrega do novo veículo representa um avanço importante para a saúde do município, oferecendo mais comodidade e segurança para quem depende do serviço regularmente.

A prefeita Girleide Rovari destacou a importância do reforço na frota e o compromisso da gestão com o cuidado às pessoas. “Essa van chega para trazer mais dignidade aos nossos pacientes, garantindo um transporte mais confortável e seguro. Seguimos trabalhando para melhorar cada vez mais os serviços de saúde e atender nossa população com responsabilidade e humanização”, afirmou.

Com o novo veículo, o município amplia a qualidade do atendimento e fortalece o suporte às famílias que acompanham de perto a rotina de deslocamentos para tratamento fora do município.

A Prefeitura de Bodoquena segue investindo em melhorias e ações que reforçam o cuidado com a população.