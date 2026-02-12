BODOQUENA: Prefeitura abre inscrições para curso técnico em administração em parceria com o IFMS

A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SEMEL), em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), abriu inscrições para o Curso Técnico em Administração. A iniciativa visa ampliar as oportunidades de qualificação profissional no município e fortalecer a inserção dos estudantes no mercado de trabalho.

O curso será ofertado na modalidade Educação a Distância (EaD), com duração de um ano e carga horária total de 800 horas. Ao longo da formação, os participantes poderão obter certificação intermediária de Assistente Administrativo (400h) e, ao final, o diploma de Técnico em Administração (800h), ambos com certificação reconhecida.

As inscrições estarão abertas entre os dias 19 e 25 de fevereiro, das 7h às 13h, e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Educação, localizada na Rua Yossio Okaneko, nº 535, em Bodoquena/MS.

A gestão municipal destaca que o curso representa mais uma ação estratégica para investir na educação e na qualificação da população, promovendo desenvolvimento econômico e geração de oportunidades no município.