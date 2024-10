Beto Pereira renova a esperança no Noroeste

O Deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) visitou a Associação Anandamoyi, em Campo Grande, onde anunciou a aquisição de um veículo Saveiro 0 km, financiado por uma emenda de R$ 100 mil. A vice-presidente, Maria Vera Lúcia Siqueira, celebrou a conquista, que facilitará o transporte de doações e ampliará o atendimento da associação.

Com a construção de novas salas, a Anandamoyi passará de 143 para 233 alunos, gerando 90 novas vagas. Artemiza Lima Coelho, presidente da associação, destacou a trajetória de superação desde 2004, e a urgência de atender a demanda, com 500 interessados na lista de espera.

Beto Pereira enfatizou a importância do acolhimento e do trabalho em conjunto entre iniciativa privada e poder público, buscando um futuro melhor para as famílias da comunidade.