Beto Pereira celebra 127 anos de Coxim: “Uma cidade que vem cumprindo papel de protagonismo”

Coxim celebrou seus 127 anos de emancipação político-administrativa nesta sexta-feira (11) com programação de eventos que destacou o papel da cidade no desenvolvimento regional. O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) foi um dos convidados para participar de sessão solene na Câmara Municipal, onde foram entregues títulos de cidadãos coxinenses a 20 personalidades, e do tradicional desfile cívico que integrou as festividades.

Beto enfatizou a importância de Coxim, afirmando que a cidade “cumpre papel de protagonismo” na região norte do Mato Grosso do Sul, destacando seus avanços em educação, saúde e comércio. “Quero parabenizar Coxim, que é protagonista do desenvolvimento da região. É um polo acadêmico, de saúde e comercial”, declarou.

Coxim, reconhecida como a “Capital do Peixe” e famosa pela canção “Pé de Cedro” de Zacarias Mourão, foi fundada por Domingos Gomes Beliago às margens do Rio Taquari e, nos dias de hoje, possui cerca de 32 mil habitantes. O deputado relembrou a força e o trabalho dos coxinenses que construíram a identidade local. “Essa cidade foi fundada com homens e mulheres trabalhadoras que fizeram com que essa história fosse escrita. Parabéns, Coxim! Bom mesmo é Coxim”, destacou.

Acompanhado do prefeito Edilson Magro (PP), Beto presenciou o desfile que contou com a participação de alunos de diversas escolas, universidades, ONGs e projetos sociais.

Na Câmara, o deputado expressou sua gratidão por ter recebido o título de cidadão coxinense em 2024, concedido pelo então vereador Ângelo Gari. “Lembrar que fui agraciado com esse título há um ano atrás, e agradecer a toda a Câmara de Vereadores por aprovarem meu nome; neste momento, agradeço a população de Coxim”, concluiu o parlamentar.