Beto Pereira anuncia R$ 4 milhões para acesso ao Polo Industrial de Ribas

ExpoRibas marca anúncio e entrega de obras essenciais

Em comemoração aos 82 anos de Ribas do Rio Pardo, o deputado federal Beto Pereira anunciou R$ 4 milhões destinados a obras de acesso ao Polo Industrial durante a ExpoRibas, feira que reuniu cerca de 100 expositores. O município vive crescimento acelerado com a instalação da maior fábrica de celulose do mundo, e o parlamentar enfatizou a necessidade de infraestrutura adequada para acompanhar o desenvolvimento.

O anúncio ocorreu na presença do governador Eduardo Riedel e do prefeito Roberson Moreira, com entrega de obras de pavimentação, rede de esgoto e da nova Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos. Também foram inauguradas a sede da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar e da 4ª Companhia de Polícia Ambiental. Entre os projetos futuros, Beto destacou a pavimentação da MS-340, que conectará a BR-262 ao Córrego Barrinha, garantindo drenagem e segurança à população.