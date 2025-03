Bebê morre afogado em piscina na casa de babá em Campo Grande

Um bebê, de 1 ano e 11 meses, morreu no final da manhã desta quinta-feira (20) após se afogar em uma piscina no bairro Indubrasil. A vítima estava sob os cuidados de uma babá.

As informações preliminares apuradas apontam que o menino estava sob os cuidados da babá quando teria “saído” do olhar dela e ido para a piscina, que fica nos fundos da residência. A piscina estava com aproximadamente 30 centímetros de lâmina d’água no momento do acidente.

“A criança estava brincando no balanço e, em um breve momento no qual ficou sem supervisão, teria ido para a piscina e se afogado”, disse o delegado Roberto Morgado, da DPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Outra criança que também estava no local teria avisado à mulher que o bebê estava se afogando. Com isso, a cuidadora levou a criança para uma UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, onde uma equipe médica realizou os primeiros atendimentos, mas não resistiu e veio a óbito.

Local de confiança

Segundo o delegado Roberto, o irmão da vítima, de 7 anos, também ficava sob os cuidados da cuidadora no mesmo espaço. Para que os pais pudessem trabalhar, o bebê ficava no local das 7h às 17h. No espaço, que servia como uma espécie de creche, ficavam cerca de nove crianças. A Polícia Civil, Militar, Polícia Científica estiveram no local. O caso será investigado pela DPCA.



fonte: midiamax