Barraca é interditada após agressão a casal de turistas em Porto de Galinhas

Dois dias após a agressão sofrida por Cleiton Zanatta e Johnny Andrade na praia de Porto de Galinhas, a prefeitura de Ipojuca anunciou a interdição temporária da barraca envolvida no caso, por uma semana. Garçons e atendentes foram afastados preventivamente enquanto a Polícia Civil identificou 14 pessoas e colheu depoimentos. Segundo o casal, cerca de 30 pessoas participaram da agressão, que teria motivação homofóbica, embora os comerciantes neguem a acusação. O incidente ocorreu após uma discussão sobre o preço do aluguel de cadeiras de praia, quando um comerciante teria arremessado uma cadeira contra Johnny.

A governadora Raquel Lyra prometeu que todos os responsáveis serão indiciados. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região, e a Secretaria de Defesa Social planeja ampliar a segurança no local durante janeiro de 2026. A investigação segue em andamento, com coleta de imagens e depoimentos. Autoridades afirmam que medidas preventivas estão sendo tomadas para evitar novos episódios.