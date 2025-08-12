Azul encerra voos em 14 cidades e corta 53 rotas no Brasil

A Azul Linhas Aéreas confirmou o encerramento de operações em 14 cidades brasileiras e o corte de 53 rotas de baixa rentabilidade. A medida faz parte do plano de reestruturação da empresa, que entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos em maio deste ano, por meio do chamado Chapter 11.

Entre as cidades que perderam os voos estão Crateús (CE), Mossoró (RN), Parnaíba (PI), Ponta Grossa (PR), entre outras. A companhia informou que pretende concentrar suas operações nos seus principais hubs: os aeroportos de Viracopos (Campinas), Confins (Belo Horizonte) e Recife.

A reestruturação prevê também a redução de voos sazonais, como para Paris e Orlando, e mudanças no serviço de bordo, com a substituição de refeições por lanches prontos. A meta é reduzir em 10% o número de decolagens diárias.

Em nota, a Azul afirmou que todos os passageiros afetados foram assistidos e que as alterações fazem parte de uma estratégia para enfrentar o aumento de custos e a escassez global de peças e aeronaves.