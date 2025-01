Avaliação da Anac aponta melhorias e desafios para o Aeroporto de Campo Grande

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) divulgou, neste início de ano, seu novo painel de Indicadores de Qualidade de Serviço dos aeroportos concedidos à iniciativa privada. Em Mato Grosso do Sul, os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã estão sob a administração da Aena Brasil.

O painel, que acompanha a qualidade dos serviços prestados em 29 aeroportos concedidos no Brasil, revelou avanços no terminal da capital sul-mato-grossense entre dezembro de 2023 e julho de 2024.

O Aeroporto Internacional de Campo Grande aparece na relação dos avaliados, que tiveram 15 fatores considerados. Dentre os indicadores, o conforto térmico foi o que mais se destacou no período, passando de uma nota de 4,00 para 4,48, em uma escala de 0 a 5.

Além disso, outros avanços expressivos foram observados na organização do processo de inspeção de segurança, que subiu de 4,45 para 4,64, e na facilidade de encontrar o caminho no terminal, que aumentou de 4,50 para 4,68.

Por outro lado, aspectos como a relação custo-benefício da alimentação no aeroporto continuam sendo um ponto fraco, com um aumento tímido de 2,80 para 2,94. A qualidade dos estacionamentos também apresentou evolução limitada, saindo de 3,54 para 3,80, sendo estas áreas que ainda demandam atenção.

Um dos maiores incrementos observados foi na disponibilidade de Wi-Fi, que passou de 3,86 para 4,14. Em contrapartida, a menor variação registrada foi na facilidade para acessar o terminal pela calçada, que teve um aumento discreto de 4,23 para 4,30, indicando necessidade de melhorias na acessibilidade.

Com um plano de investimentos, a Aena prevê transformar o aeroporto de Campo Grande em um terminal moderno e mais eficiente até 2026. Entre as obras anunciadas estão a construção de um segundo piso no terminal de passageiros, ampliação do estacionamento, instalação de pontes de embarque e reforma do pátio de aeronaves. As melhorias também permitirão que o aeroporto passe a receber voos internacionais, elevando sua capacidade para 2,6 milhões de passageiros por ano.

Segundo a Aena, melhorias também serão realizadas nos aeroportos de Ponta Porã e Corumbá, que integram sua rede em Mato Grosso do Sul. Em Ponta Porã, o terminal de passageiros será triplicado, enquanto em Corumbá a área pública será dobrada. As obras estão previstas para começar no segundo semestre de 2024, com conclusão estimada para 2026.

Confira o quadro de indicadores: