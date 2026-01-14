quarta-feira, 14/01/2026

Auditor de SP segue preso por esquema bilionário

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, continuará detido, segundo decisão do juiz Diego De Alencar Salazar Primo, da 1.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. Ele é acusado de liderar um esquema que teria recebido cerca de R$ 1 bilhão de empresas do varejo, como Ultrafarma e Fastshop, manipulando processos administrativos para favorecer essas companhias na quitação de créditos tributários.

De acordo com a Promotoria, Artur utilizava uma empresa de fachada registrada em nome de sua mãe, uma professora aposentada de 73 anos, para receber pagamentos irregulares, configurando uma atuação criminosa de assessoramento tributário. A investigação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), parte do Ministério Público de São Paulo, aponta que o auditor compilava e acelerava documentos de pedidos de ressarcimento de ICMS-ST, prestando o que os promotores chamam de “verdadeira assessoria tributária criminosa”.

O decreto de prisão foi mantido diante da gravidade das acusações, enquanto o Estadão aguarda manifestação da defesa. A Operação Ícaro, responsável pela prisão de Artur em agosto do ano passado, desmontou uma organização criminosa que teria atuado dentro do Palácio Clóvis Ribeiro, sede da Receita paulista, evidenciando a dimensão do esquema de corrupção e favorecimento a grandes empresas do varejo.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Novo ano, compromisso renovado: Dr. Victor Rocha inicia 2026 com atuação firme na saúde pública

Milton - 0
O início de um novo ano marca a renovação de compromissos com a população. Em 2026, o vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) inicia mais...
Leia mais

Ronilço Guerreiro pede estudo ambiental após danos na Rachid Neder

Milton - 0
O vereador Ronilço Guerreiro voltou a cobrar a realização de um estudo de impacto ambiental e de drenagem urbana para a região da Avenida...
Leia mais

Incêndio no Pantanal do Nabileque é controlado

Milton - 0
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar encerraram nesta sexta-feira o combate a um incêndio florestal que atingiu uma propriedade rural no Pantanal do Nabileque,...
Leia mais

Solidariedade: Nova Unidade Móvel do Hemosul chega para ampliar captação de sangue em MS

Milton - 0
Em uma manhã marcada por emoção, compromisso público e solidariedade, o Governo do Estado entregou nesta segunda-feira (12) a nova Unidade Móvel da Rede...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia