AtlasIntel: desaprovação de Lula vai a 49,8%, a maior de seu governo

A desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassou numericamente a sua aprovação e atingiu o maior nível na série histórica, segundo aponta uma pesquisa da Atlas Intel.

O novo levantamento, divulgado nesta sexta-feira (10/1), mostra 49,8% de rejeição ao petista, enquanto os que o aprovam são 47,8%.

Até novembro de 2024, a desaprovação do presidente ficava na casa dos 45%. Cresceu em dezembro, mês em que o governo anunciou o pacote de corte de gastos.

Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, há um empate técnico entre os que aprovam e desaprovam Lula. A pesquisa ouviu 2.873 brasileiros com mais de 18 anos entre os dias 26 e 31 de dezembro de 2024.

A avaliação do governo em geral também aponta dificuldades para o Planalto no início de 2025. De acordo com o levantamento, 44,6% classificam como ruim ou péssima, enquanto 40,8% consideram ótima ou boa a atual administração federal. Os que consideram regular são 13,3%.

A pesquisa AtlasIntel também aponta a percepção dos brasileiros sobre quais são os maiores problemas do Brasil. Veja:

• Corrupção (54,5%)

• Tráfico de drogas (54,2%)

• Economia e inflação (27,8%)

• Mau funcionamento da Justiça (20,8%)

• Enfraquecimento da democracia (19,7%)

• Extremismo e polarização política (18,9%).



fonte: topmidianews